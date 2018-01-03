Буря на лыжне: норвежку чуть не пришибло рекламным щитом, финна - деревом

Во время соревнований в женском спринте ураганный ветер доставил много неприятностей спортсменам, уже вышедшем на трассу. Норвежка Ингвилд Флугстад, лидер общего зачета "Тура" только чудом избежала "встречи" с оторванным порывом ветра рекламным щитом.

"Это одно из самых странных вещей, которые со мной когда-либо происходили. Это было абсолютно небезопасно: деревья и рекламные щиты падают. Но теперь мне скучно, что нам не дают дальше соревноваться" - иронизировала норвежка в интервью каналу TV2 Norge

Финский лыжник Кусти Киттиля мог завтрашней день вообще не увидеть: во время его разминки, в десяти метрах от гонщика, после порыва уграна упала на землю большая ель. Его соотечественницу Кристy Пярмакоски могла сшибить реклманая палатка, к счастью, для третьей лыжницы "Тура" на пути палатки встал немецкий сервис-трейлер.

Тренер сборной Норвегии по лыжам Видар Хуфсхус заявил, что впервые в его долгой карьере он столкнулся с такой погодой: "Это все очень опасно. Я первый раз в жизни вижу, что деревья как спички ломаются и падают."

А канадский лыжник Алекс Харви заснял один из таких моментов на видео.