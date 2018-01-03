Цены на квартиры в Таллинне резко подскочили

Всего в Таллинне в декабре было заключено 984 сделки на общую сумму 116,1 млн евро, что на 23 процента больше, чем в прошлом году. За тот же период прошлого года было заключено 927 сделок на сумму 94,4 млн евро.

Медианная цена квадратного метра квартирной собственности составляла в декабре в Таллинне 1807 евро, за год она поднялась на 7,3 процента.

В Эстонии за пределами Таллинна средняя цена квадратного метра в декабре поднялась за год на 6 процентов до 774 евро.

Всего в декабре за пределами Таллинна было заключено 952 сделки на общую сумму 46 млн евро. За тот же период прошлого года было заключено 899 сделок на общую сумму 42,1 млн евро.

В ноябре цена квадратного метра таллиннской квартиры поднялась за год до 1748 евро, а за пределами Таллинна - до 691 евро.