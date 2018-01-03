Эстонский преступник-рекордсмен просится на свободу

Ходатайство Мейера в пятницу будет рассматривать Вильяндиский суд. В последний раз он вышел на свободу 25 мая, после отбывания наказания за кражу в магазине. Тогда он тоже просил суд об УДО, но его ходатайство не удовлетворили.

Тогда Тартуская тюрьма в отношении Мейера дала оценку, что он совершит новое преступление с вероятностью 65 процентов и способен на преступление с совершением действий насильственного характера с вероятностью в 58 процентов.

В сентябре 66-летний Арли Мейер сидит в тюрьме с 12 июня прошлого года. То есть он вновь попал в тюрьму через несколько недель после своего последнего освобождения. В предпоследний день сентября за пять краж в магазинах Мейер был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения. Это судебное решение стало 37 в его жизни и в 35 раз он отправился за решетку. Мейер является преступником с самым большим количеством уголовных наказаний в Эстонии.

Согласно последнему в его отношении обвинению, 31 мая прошлого года в 21.05 в тартуском Kaubamaja он пытался украсть 29 пакетов, общая стоимость которых составляет 5,80 евро.

На следующий день в 20.44 в тартуском Veeriku Selver он хотел украсть три пакета, один коробок спичек и комплект игл. Стоимость всех этих вещей составляет менее двух евро.

5 июня этого года в 20.32 в вильяндиском Centrum Selver он попытался украсть горсть конфет и три гематогена на сумму 3,66 евро.

9 июня в 18.26 он вновь попытался совершить кражу в Centrum Selver и вынести пачку сигарет Philip Morris и Davidoff. Общая стоимость сигарет – 7,35 евро.

Днем позже в то же самое время Мейер попытался украсть зажигалку за 99 центов в Männimäe Selver.

Все эти кражи не бали осуществлены, потому что охранники задерживали Мейера сразу после прохождения кассы и товар был возвращен в магазин в неповрежденном виде. Однако у полицейских есть основания полагать, что Мейер хотел, чтобы его задержали, чтобы вновь попасть в тюрьму. Например, после кражи 5 июня его на два дня поместили в арестный дом. На следующий день после освобождения он вновь попытался совершить кражу.

Психиатрическая экспертиза показала, что Мейер не страдает какими-либо болезнями. И на следователей он не произвел впечатления неадекватного человека. Он ориентируется во времени и пространстве. Но у него есть проблемы с алкоголем.

В большинстве случаев его наказывали за кражи, но были наказания и за применение насилия. Первая глава в его криминальной биографии началась с избиения. В 1968 году перед окончанием школы 18-летнего Арли Мейера за пьяную драку посадили на полтора года в Вильяндискую тюрьму для несовершеннолетних.

Второй случай с применением насилия произошел десять лет назад. Весной 2007 года Мейер пришел в аптеку и потребовал, чтобы ему вылечили зубы. Он четыре раза ударил кулаком в лицо находившуюся в помещении женщину и начал выталкивать ее в фойе, угрожая изнасилованием. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. За это Мейер отсидел 10 месяцев в тюрьме.

Если суд не удовлетворит ходатайство об УДО Мейера, он выйдет на свободу 9 апреля. Близких, к которым он может пойти жить после освобождения, у него нет.