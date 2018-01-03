Трагедия в России: при столкновении двух машин погибли десять человек

Авария с участием легковых автомобилей Renault Duster и Mazda 6 произошла на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО, передает Newsru.com.

По данным полиции, жертвами ДТП стали шесть взрослых и четверо детей, никто из находившихся в машинах людей не выжил. "Сейчас проводится проверка для того, чтобы понять, кто стал виновником ДТП", - рассказали агентству в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова в свою очередь сообщила, что тела десяти погибших будут доставлены в Нягань. "В одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом - с Ямала. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб", - сказала Липатова.

В МЧС России отметили, что на ликвидацию последствий аварии были брошены более 50 человек и свыше 10 единиц техники. Движение на автодороге временно ограничено. Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших были задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по ХМАО.

Между тем прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП. По поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева на место происшествия лично выехал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин с целью координации работы правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственное управление МВД по ХМАО, в свою очередь, возбудило в связи с аварией уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщает "Интерфакс".