Неожиданные подробности о найденном в Харьюмаа кладе: уникальные подвески могли быть созданы в Эстонии

В период 2013-2016 на территории древнего поселения Кыуэ на юге Харьюмаа и в окрестностях было найдено семь кладов. По мнению археологов, они остались после одного, произошедшего около 1100 года, события. Один из кладов, найденные в июне 2016 года украшения, так называемый седьмой клад из Кыуэ, археологам удалось забрать вместе с грунтом. В этом кладе было не менее двух браслетов и одного кольца, монеты, множество бусин и медных спиралей, оловянных бусин, монет-подвесок и оловянных подвесок. В их числе было также две подвески, копирующие сребреник Ярослава Мудрого.

Археолог и хранитель собрания нумизматики научного совета по археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо и специалист по археологическому текстилю Яана Ратас отмечают в одной из статей издания «Археологические полевые работы в Эстонии-2016», что подвески, копирующие сребреники, являются уникальными для Эстонии находками.

В качестве образца для остальных входящих в клад подвесок из сплава олова использовали реверсы монет двух разных правителей англосаксонской династии.

Согласно предварительному анализу, проведенному Рагнаром Сааге, оловянные подвески и бусины обладают одинаковым составом, отмечается в статье. Таким образом, считают Киудсоо и Ратас, вероятно, что уникальные оловянные подвески были созданы местным ювелиром из Кыуэ.

На лицевой стороне подвески изображен святой Георгий с надписью на греческом, на обратной стороны — трезубец Рюриковичей с текстом на древнеславянском, сообщающим, что речь идет о сребренике Ярослава. Это первые подвески такого типа, найденные в Эстонии.

По словам Киудсоо, на данный момент известны еще пять подобных подвесок — четыре найдены в местах жертвоприношений лапландцев в Швеции и Лапландии, а один — в Новгородской области. За последние четверть века в Новгороде и окрестностях было найдено около 20 похожих на сребреник Ярослава оловянных подвесок, но это поздние варианты. Единственная новая подвеска, похожая на находки из Кыуэ и Северной Швеции, была найдена в середине девяностых на берегу реки Волхов. Как считается, подобные подвески создавались в конце первой четверти 11-го века в России, но их делали и позже, пояснил Киудсоо.

Киудсоо отметил, что одна из найденных в Кыуэ подвесок является одной из наиболее сохранившихся. «Благодаря монетам из этого же клада подвеска из Кыуэ также первая, которую можно точно датировать. Самая поздняя из монет клада была отчеканена в Германии, на мюнстерском монетном дворе, в конце 11 века, ориентировочно около 1075 года», - сказал он.

Всего в мире известно семь или восемь сребреников Ярослава Мудрого, причем половина из них найдена в Эстонии. Например, одна из них относится к найденному в 1982 году кладу Козе, крупнейшему в Эстонии кладу послевикингской эпохи.

Департамент охраны памятников старины назначил обнаружившему седьмой клад Кыуэ лицу награду в 2500 евро.

Ярослав Мудрый — Ярослав I — был древнерусским правителем из рода Рюриковичей. В период 1010–1036 он правил Новгородом, а в период 1016–1018 и 1019–1054 был великим князем киевским.