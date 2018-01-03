Новый год в Нарве начался с ценовой войны таксистов

Последние четыре года на рынке услуг такси в Нарве действовал фиксированный тариф, при котором в случае предварительного заказа любая поездка в пределах города стоила два евро. Однако с 1 января около половины работающих в Нарве таксистских фирм повысили тариф до 3 евро, передает rus.err.ee.

По словам директора Ida Takso Станислава Пахомова, сохранившие старую цену фирмы ведут себя менее ответственно: "Те фирмы, которые продолжают (работать) с тарифом 2 евро, не делают техосмотр, не проводят обучение, не платят налоги".

Глава сохранившей прежний тариф фирмы Seti Takso Валерий Федюшин отвергает обвинения конкурента в неуплате налогов и считает, что речь идет об обычной ценовой войне на рынке такси в Нарве, которые случались и раньше.