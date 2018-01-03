Иво Рулль: премьер-министр Юри Ратас на пути к мастер-классу по демагогии

По словам эксперта, интервью премьер-министра Юри Ратаса, данное корреспонденту ERR Йоханнесу Тралла, было интересно как по сути, так и по форме. «В сравнении с аналогичным прошлогодним интервью Юри Ратас удивил впечатляющим развитием риторики. Премьер-министр сумел создать свой пресловутый стиль ответов робота, который за пеленой слов скрывает большую часть мыслей или их отсутствие», — отметил он.

Теперь, по словам специалиста по связям с общественностью, Ратас умеет общаться, не выражая определенной точки зрения на темы, которые могут нарушить равновесие коалиции или партии. «Ратас выдерживает паузу, делает ударение на важном слове и подкрепляет свою точку зрения жестами», — заметил Рулль.

Теперь, по его словам, появились народные фигуры речи, конкретные примеры и даже легкая ирония. «Премьер-министр в своем интервью показал достаточно хорошую способность с помощью рисунка визуализировать повергшие в смятении общественность изменения в системе налогов», — признал Рулль.

По мнению эксперта, в своих ответах на критические вопросы Тралла Ратас использовал много классических приемов демагогии. Чаще всего встречалась сложная формулировка ответов на конкретные вопросы. «Вместо того, чтобы ответить «да» или «нет» на вопрос о продолжении сотрудничества с Сависааром, поддержки стиля деятельности Кылварта или изоляции Польши от ЕС, Ратас формулирует эти вопросы так, как удобно ему самому. И затем туманно отвечает на собственный вопрос», — подытожил Рулль.

Второй прием демагогии, который использовал Ратас, затуманивание проблем. Например, на вопрос о напряжении в коалиции, он ответил, что на местные выборы для Центристской партии прошли очень удачно.

«Зависит от политических взглядов, хвалить или порицать Ратаса за демагогию. Но Йоханнесу Тралла за проведение интервью даю 4+», — сказал Рулль.