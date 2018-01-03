В прошлом году число погибших в ДТП упало до рекордного показателя

Всего в прошлом году было зафиксировано 1388 тяжелых ДТП, в которых пострадали 1703 человека и погибли 48. По сравнению с позапрошлым годом число ДТП, в которых пострадали люди, сократилось на 75, число погибших на 22, а число пострадавших на 140.

Чуть более половины пострадавших в ДТП — мужчины. Среди пострадавших больше всего людей в возрасте 20-29 лет (332 человека, в том числе 202 мужчин и 130 женщин). Среди пострадавших в возрасте до 59 лет мужчин больше, чем женщин, среди людей в возрасте от 60 лет женщин больше. Среди пострадавших в возрасте старше 90 лет мужчин больше.

Больше всего людей пострадало в ДТП в Таллинне (543, в том числе 147 в Кесклинне). За пределами Таллинна больше всего людей пострадало в городе Тарту (85, в том числе 14 на улице Рийа). За ним следуют города Пярну (51) и Нарва (39).

10 из погибших в ДТП 48 человек были пешеходами, из них четверо погибли в Таллинне. Больше всего пешеходов также пострадало в Таллинне — всего 180 человек, в том числе пятеро в центре города. Пешеходы попадали в ДТП преимущественно в вечерние часы пик, большая их часть происходила на пешеходных переходах.

«Пешеход, переходя дорогу, должен убедиться, что его заметили. Напоминаю водителям, что в городе важно придерживаться ограничений скорости. При превышении скорости на 10 км/ч путь торможения продлевается как минимум на 10 метров, и эти 10 метров становятся для пешехода роковыми», - сказала Сирле Лойго из бюро превенции и делопроизводства по нарушениям департамента полиции и погранохраны.

За пределами Таллинна больше всего пешеходов пострадало в ДТП в Тарту (28), Нарве (19) и Пярну (18).

По вине нетрезвых водителей произошло 495 ДТП, в 143 из них пострадали люди. По вине нетрезвых водителей погибли 10 человек и пострадали 186. По сравнению с 2016 годом число аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, сократилось на 57, а число пострадавших по их вине на 28. Число погибших увеличилось на 2 человек.

«В прошлом году в ДТП также погибли 10 человек, которые не пристегнули ремень безопасности. Эти люди были бы сейчас живы, если бы соблюдали элементарные правила. Чтобы избежать подобных трагедий, мы должны достичь в развитии культуры дорожного движения того уровня в обществе, где люди во время движения придерживались бы элементарных норм безопасности и простых установленных правил — например, не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения или не садились в автомобиль с нетрезвым водителем», - сказала Лойго BNS.

«Нынешнее темное, дождливое и бесснежное время несомненно является самым опасным для пешеходов, поэтому мы просим и пешеходов, и водителей быть на дорогах крайне осторожными, внимательными, а главное — заботливыми. Все начинается с того, заботимся ли мы друг о друге. Не важно, у кого приоритетное право, мы сможем сохранить жизнь и здоровье только если участники движения будут заботиться друг о друге. На то, что в нашей культуре движения людям следует больше считаться друг с другом, указывает, например, то, что сейчас слишком много пешеходов получает травмы на переходах», - сказала Лойго.

По ее словам, простые вещи вроде пристегнутого ремня безопасности спасают жизни. «Вновь напоминаю пешеходам, что в темное время суток светоотражатель делает их заметными, а водителям становится гораздо легче увидеть пешехода. Поэтому настойчиво советую при передвижении по шоссе в темное время суток наряду со светоотражателем также использовать источник света», - добавила она.