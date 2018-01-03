Избиение пассажиров в автобусе: полиция начала уголовное производство

Вчера Postimees писал, как в первый день нового года в пярнуском автобусе №14 произошел инцидент: пятеро набросились с кулаками на ехавших в автобусе женщину и мужчину, били их бутылками из-под алкоголя, а затем кто-то из них достал биту. Ситуацию разрешило своевременное вмешательство водителя автобуса

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сообщила сегодня, что в связи со случившимся начато уголовное производство по статье о тяжком нарушении общественного порядка.