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Избиение пассажиров в автобусе: полиция начала уголовное производство

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Драка. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Полиция начала уголовное производство в связи с нападением компании из пяти человек на молодую женщину и ее знакомого в автобусе, передает Pärnu Postimees.

Вчера Postimees писал, как в первый день нового года в пярнуском автобусе №14 произошел инцидент: пятеро набросились с кулаками на ехавших в автобусе женщину и мужчину, били их бутылками из-под алкоголя, а затем кто-то из них достал биту. Ситуацию разрешило своевременное вмешательство водителя автобуса

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сообщила сегодня, что в связи со случившимся начато уголовное производство по статье о тяжком нарушении общественного порядка.

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