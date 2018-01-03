Женщина едва не ослепла из-за рождественской открытки

Журнал British Medical Journal пишет, что первоначально обследовавший глаз врач диагностировал герпесную инфекцию в роговице и прописали мазь. Однако ситуация не улучшалась.

Тогда медики исследовали глаз под микроскопом и обнаружили инородные блестящие тела. Женщина вспомнила, что ей в глаза попали блестки от рождественской открытки. К счастью, блестки были вовремя извлечены из глаза и пациентке были прописаны антибиотики.