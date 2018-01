Фото и видео: в Ирландии египтянин напал с ножом на прохожих, полиция подозревает теракт

Полиция задержала по подозрению в убийстве 18-летнего египтянина. Японец, живший последний год в Ирландии, получил смертельное ранение, два других человека были госпитализированы.

Инцидент произошел утром, до 09:00 по Гринвичу. Представитель полиции рассказал, что следователи изучают история подозреваемого и причины его нахождения в Ирландии. "Теракт - это одна из линий расследования", - цитирует суперинтендента полиции Кристи Манган The Mirror.

Ранее репортер 3News Ireland Сара О'Коннор на своей странице в Twitter сообщила, что инцидент может быть терактом и что подозреваемый приехал из Сирии, затем, однако, поступило уточнение, что он египтянин, которому, возможно, было отказано в виде на жительство в Великобритании, после чего он приехал в Ирландию. Две другие его жертвы были ирландцами и их ранения не представляют опасности для жизни.

По данным RTE.ie, японец был убит ударом в спину. Его тело было доставлено для вскрытия в больницу Лурдской Богоматери.

Сообщается, что инцидент с японцем произошел около 9 утра, а звонки в полицию о двух других поступили в 9:32 и 9:40. Считается, что нападавшего было два ножа и металлический прут от ограды.

В полиции подтвердили, что два дня назад египтянин связывался с иммиграционным отделом полиции в связи с заявлением о виде на жительство в Ирландии, но у полиции не было данных о его причастности к преступлениям.

В августе 2017 года в Турку 18-летний мигрант из Марокко, получивший отказ в убежище, напал с ножом на случайных прохожих, полиция квалицифировала это как теракт.

7 апреля того же года в Стокгольме был совершен теракт выходцем из Узбекистана, которому также было отказано в убежище. Он совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан, проехав по ней 550 метров. Тогда пятеро погибли, 15 получили ранения.

