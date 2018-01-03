Валга погрузился во тьму: сотни домов остались без электричества
3 января 2018 г., 21:38
Сегодня около 18.05 часть домов в городе Валга остались без электричества, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Обесточены оказались 267 клиентов. Подачу электричества восстановили около 20 часов.
Напомним, что в прошлую пятницу в регионе Отепя, Сангасте и Тыллисте ненадолго прекратилась подача электричества, связанная с тем, что в Латвии на линию электропередач Тсиргулийна-Валка мощностью 110 кВ упало дерево. Подача электричества возобновилась примерно через четверть часа.