Валга погрузился во тьму: сотни домов остались без электричества

Обесточены оказались 267 клиентов. Подачу электричества восстановили около 20 часов.

Напомним, что в прошлую пятницу в регионе Отепя, Сангасте и Тыллисте ненадолго прекратилась подача электричества, связанная с тем, что в Латвии на линию электропередач Тсиргулийна-Валка мощностью 110 кВ упало дерево. Подача электричества возобновилась примерно через четверть часа.