Экс-стратег Белого дома назвал предательством встречу с русскими

Как утверждается в книге, Бэннон в насмешливом и удивленном тоне отозвался о встрече в Trump Tower, на которой присутствовала российский адвокат, обещавшая предвыборному штабу Трампа компромат на его соперницу Хиллари Клинтон.

На встрече, которую организовал сын Трампа, также присутствовал его зять Джаред Кушнер и глава избирательного штаба Пол Манафорт. Впоследствии встреча попала в поле зрения федерального расследования о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией. Сам Трамп отрицает существование подобного сговора.

«Трое ведущих членов предвыборной кампании сочли хорошей идеей встретиться с представителями иностранного государства в “Башне Трампа”, в конференц-зале на 25-м этаже, без юристов. С ними не было юристов, – цитирует слова Бэннона автор книги. – Даже если не считать это предательским, непатриотичным и просто плохим поступком, а я считаю именно так, все равно следовало немедленно позвонить в ФБР».

Когда поступило предложение о встрече с россиянами, у которых есть компромат на Клинтон, Трамп-младший написал в электронном письме: «Мне очень нравится эта идея».

Как утверждается в книге, узнав о встрече, Бэннон сперва не поверил услышанному, а затем саркастически резюмировал: «Вот такой у них был мозговой центр».

Книга, публикация которой намечена на следующий вторник, основана на более 300 интервью с Трампом, высокопоставленными сотрудниками его администрации и доверенными лицами президента.

Ни Белый дом, ни Бэннон пока не прокомментировали отрывки из книги. В Trump Organization не ответили на запрос о комментариях от Трампа-младшего.

Бэннон стал менеджером предвыборной кампании Трампа за несколько месяцев до выборов, но уже после встречи в Trump Tower, а затем занимал пост главного стратега Белого дома в первые месяцы после инаугурации.В августе Трамп уволил Бэннона, который привел его к победе на выборах и сыграл решающую роль в разработке его предвыборной программы, построенной на идеях национализма и антиглобализма.

В книге Бэннон также высказал мнение, что расследование связей между приближенными Трампа и Москвой сосредоточится на отмывании денег: «Дона-младшего расколют как орех на национальном телевидении».

В среду президент Дональд Трамп прокомментировал высказывания своего экс-советника, заявив, что Стивен Бэннон сошел с ума.

«Он не сделал ничего для меня или для моего президентства, - сказал глава Белого дома. – Когда он был уволен, то потерял не только свою работу, но и сошел с ума. Стив очень редко принимал участие во встречах один на один со мной, и только притворяется, что обладал влиянием для того, чтобы одурачить немногих людей,.. которым он помог написать фальшивые книги».