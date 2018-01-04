Фото: старинную шахту в Англии можно арендовать на выходные
4 января 2018 г., 14:17
«Переночевать в шахте»... Еще сто лет назад эта фраза заставила бы содрогнуться от не самых приятных ассоциаций, пишет блог Pufikhomes.
Но сейчас времена совершенно другие, хотя бы уже потому, что здание одной из старых добывающих шахт в английском графстве Корнуолл недавно было переоборудовано в уникальный романтический дом отдыха, который сдается в аренду всем желающим.
Постояльцы получают здесь полное уединение, виды на бескрайние просторы одного из красивейших регионов Англии и уютные интерьеры, застывшие во времени. Красота!
Все фото смотрите ЗДЕСЬ.