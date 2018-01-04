Фото: старинную шахту в Англии можно арендовать на выходные

Но сейчас времена совершенно другие, хотя бы уже потому, что здание одной из старых добывающих шахт в английском графстве Корнуолл недавно было переоборудовано в уникальный романтический дом отдыха, который сдается в аренду всем желающим.

ФОТО: pufikhomes.com

Постояльцы получают здесь полное уединение, виды на бескрайние просторы одного из красивейших регионов Англии и уютные интерьеры, застывшие во времени. Красота!

ФОТО: pufikhomes.com

Все фото смотрите ЗДЕСЬ.