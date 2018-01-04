Это фиаско, Сергей!

Сергея Устюгова, имевшего реальный шанс вернуть себе первую строчку на "Тур де Ски" после масс-старта, поджидало фиаско за пять километров до финиша - завал на десятом километре отбросил российского спортсмена на 53-е место. Однако плотность стартовавшей группы и хорошая форма Сергея позволили ему отыграть 25 мест и финишировать сразу за другим российским спортсменом Алексеем Виценко.

Гонку, в которой было много падений и сломанного лыжного инвентаря, так лидер общего зачета "Тура" итальянец Дарио Колонья сломал палку и финишировал только 12-м, выиграл норвежец Эмиль Иверсен. 0,4 секунды ему проиграл другой норвежец Синдре Скар. Замкнул тройку призеров, которую определил только фотофиниш Франческо ди Фабиани из Италии.

Лучший из эстонских лыжников, Карел Таммъярв, закончил гонку 31-м, Андреас Веерпалу стал 50-м, Кристьян Колль стал 64-м из 67 вышедших на старт.

В общем зачете Колонья сохранил лидерство и оторвался от Устюгова на 22,8 секунды. Третье место удерживает еще один россиянин Александр Большаков.