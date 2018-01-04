Кайа Канепи покидает турнир в Брисбене

Начало матча осталось за Канепи, которая уверенно выиграла первый сет 6:3, во втором сете Плишкова сумела навязать свою игру, к тому же у Канепи разладилась подача. Плишкова с трудом, но выиграла второй сет 7:5. На третий сет Канепи не хватило - наша экс-первая ракетка страны уступила чешке практически без борьбы 2:6.