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Кайа Канепи покидает турнир в Брисбене

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ФОТО: Tertius Pickard/AP

Наша теннисистка проиграла в 1/4 финала турнира с призовым фондом 900 000 долларов США  четвертой ракетке мира, чешке Каролине Плишковой в трех сетах.

Начало матча осталось за Канепи, которая уверенно выиграла первый сет 6:3, во втором сете Плишкова сумела навязать свою игру, к тому же у Канепи разладилась подача. Плишкова с трудом, но выиграла второй сет 7:5. На третий сет Канепи не хватило - наша экс-первая ракетка страны уступила чешке практически без борьбы 2:6.

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