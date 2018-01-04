Рейнсалу: Эстония исправляет несправедливости оккупации

«При принятии решения правительство исходило из принципа реституции», - сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства в четверг.

По словам Рейнсалу, контекст, в котором было принято решение, заключался в том, что правительство изменило порядок выплаты средств из резервного фонда реформы собственности, допускавший выплату церквям дотация для сглаживания причиненной оккупацией и войной несправедливости.

«На самом деле Закон об основах реформы собственности предусматривает именно такую формулировку: в сглаживании несправедливости и заключается действие реформы собственности в Эстонии. Закон о репрессированных оккупационным режимом лицах тоже ясно говорит, что с той же целью происходит выплата пособия репрессированным лицам. Эстонский правопорядок нигде не использует и не должен использовать конструкцию, согласно которой мы принимаем ответственность за оккупационный ущерб: мы смягчаем возникшие страдания. Но страна-агрессор отвечает за причиненный оккупацией ущерб», - подчеркнул Рейнсалу.

Он также отметил, что после Освободительной войны церкви покупали у государства облигации, то есть предоставили государству кредит, который оно не вернуло, поскольку началась оккупация. Хотя сейчас нет юридической обязанности возвращать эти суммы, существовала моральная обязанность, которую государство и выполнило. «Мы все же добились какой-то ясности, благодаря которой мы можем сказать, что в честь столетия Эстонской Республики мы завершим реформу собственности», - добавил Рейнсалу.