Стала известна причина внезапной смерти одного из богатейших людей Латвии

Руководитель и совладелец компании Olainfarm Валерий Малыгин умер естественной смертью - так TVNET прокомментировала полученные анализы экспертизы представитель Государственной полиции Латвии Элина Спрудзане.

Установлено, что смерть Малыгина не была результатом преступления.

Валерий Малыгин скончался в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале, 9 декабря 2017 года.

Еще 7 декабря Малыгин со своей супругой, актрисой Элиной Малыгиной посетил бал предпринимателей в Рижском латышском обществе, а уже через два дня бизнесмена не стало. Столь внезапная смерть породила в обществе много слухов.

Полиция инициировала уголовное расследования, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства смерти Малыгина.

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии: с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

Валерий Малыгин был также председателем правления Endokrininiai Preparatai, председателем совета АО Rīgas farmaceitiskā fabrika, директором фармацевтической компании Aroma Baltfarm и ООО Alfa-Denta.

В ТОП-100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Малыгин с состоянием 70 млн евро оказался на 7-м месте.

Завещание Малыгина будет оглашено 16 января в 16 часов в конторе нотариуса Валды Вайваре. До 13 апреля 2018 года принимаются заявления от наследников, кредиторов и других лиц, имеющих право на наследство скончавшегося предпринимателя Валерия Малыгина. Позже претензии приниматься не будут.