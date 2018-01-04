Предприниматель советует приватизировать Больничную кассу и образование

Пиллесаар, который одновременно является и председателем правления Палаты экономики услуг, в качестве примера приводит идею Эстонии с собственной экономикой (IME), представленную в 1987 году в газете «Edasi», которую теперь нужно довести до конца. Это означает, что мы позволим принимать важнейшие в свой жизни экономические решения самим гражданам, сказал он.

По словам предпринимателя, после развала Советского Союза Эстония перешла на западную рыночную экономику, но некоторые важнейшие функции – преимущественно системы образования и здравоохранения – по-прежнему остаются советскими. «Результатом этого были и остаются высокие налоги на рабочую силу, которые не сильно мешали экономическому развитию нашей страны в первые годы, но сегодня в прямом смысле слова являются удушающими», - считает Пиллесаар.

Его тревожит, что в здравоохранении и образовании Эстонии по-прежнему действует плановая экономика. Поскольку конкуренции нет, зарплаты учителей и врачей искусственно занижаются. Поэтому часть обученных за деньги налогоплательщика врачей уезжает на работу за рубеж, а другие вынуждены перерабатывать.

«В то же время граждане, оказавшиеся в серьезной беде, вынуждены сами искать медицинскую помощь, если в «бесплатной» медицине дождаться своей очереди не представляется возможным», - сослался предприниматель на больную тему. По его словам, жестокая реальность такова, что более состоятельные граждане платят напрямую врачу и тут же получают помощь, в то время как бедные ждут приема в «бесплатной» очереди так долго, что в худшем случае умирают, так ее и не дождавшись.

Таким образом, по словам Пиллесаара, прежняя причина создания государственных услуг – большая солидарность – исчезла. «Долгосрочный конечный результат всей этой модели фискальной политики – постепенно снижающийся жизненный стандарт, другими словами, существенное обеднение граждан в длительной перспективе».

Пиллесаар советует государству заменить плановую экономику в системе здравоохранения, образования и социальной помощи на рыночную. Для этого нужно оставить часть налоговых средств в руках у граждан и поддерживать из государственного бюджета только тех, кто действительно нуждается в помощи государства, например, пенсионеров. «Такая система обеспечит экономию и в итоге лучшую солидарность, поскольку до тех, кто действительно нуждается в помощи, она начнет доходить быстрее, чем сегодня», - считает предприниматель.