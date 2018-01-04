Дмитрий Круглов в четвертый раз вернулся в "Левадию"

Выступавший в 2003-2005, в 2013, а также в 2014-15 годах в "Левадии" Круглов последние два сезона бороздил родной левый фланг в ФКИ "Таллинн", с которым стал чемпионом Эстонии в 2016 году. После объединения двух клубов защитник сборной Эстонии подписал договор с новым-старым работодателем.

"Рад присоединиться к Левадии. Перед нашей командой стоят высокие задачи и я приложу все усилия, чтобы помочь их достичь",- заявил Круглов перед отлетом со сборной Эстонии, за которую он провел 109 матчей, в ОАЭ на товарищеский матч со шведами.

Главный тренер ФКИ "Левадия" серб Александар Рогич также не поскупился на комплименты в адрес игрока: "Он один из самых профессиональных игроков, которых я встречал в Эстонии. Он принесет нам нужный опыт, который он подтвердил своими выступлениями как за сборную, так и за "Левадию". Он тот, кто поможет нам выстроить команду и достигнуть желаемого результата", - сказал Рогич, который тренировал в прошлом году Круглова в ФКИ Таллинн.