Кинолог рассказал, как пес Начо спас жизнь девушки (видео)

Начо непосредственно спас одну человеческую жизнь. Однажды Рауль получил сообщение о том, что пропала молодая девушка, а поиски не дали результатов. Кинолог вспоминает, что время работало против него и Начо – дорога была скользкой, полицейский микроавтобус нужно было заправить.

На истоптанной вдоль и поперек земле Начо за десять минут взял след, и в семистах метрах от этого места нашел девушку в траве. Произошло это в последний момент, еще несколько минут – и было бы слишком поздно.

Рауль вспоминает, как он поехал в Финляндию, чтобы выбрать собаку. Из девяти щенков именно Начо с ключами в зубах побежал к Раулю. Это и решило дело. Если прежний пес Рауля Неро был дружелюбен по отношению ко всем, то Начо лоялен только хозяину, его повседневная работа – выслеживание, поимка преступников и защита полицейских. Кроме того, он выучен находить наркотические средства.

По словам Рауля, работа кинолога – это стиль жизни. Рабочий день начинается ранним утром с выгула собаки, потом – работа или тренировка, а после работы большая часть времени вновь посвящена Начо. Пес, можно сказать, отличник. Он очень послушный, но однажды перед Рождеством во время прогулки решил поохотиться и погнался за косулей. Вернулся пес через полчаса – запыхавшийся и без добычи.

Рауль Бамберг работает в полиции с 1992 года, вместе с кинологами - с 1996 года, а в 2004 году ему дали лишь 15 минут на раздумья, хочет ли он и сам стать кинологом. Разумеется, ответ был утвердительным. «Это были самые важные 15 минут в моей жизни, и об этом решении я не жалею. У меня и работа, и хобби одновременно», - говорит Бамберг.