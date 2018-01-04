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Убийца из Кунда сам сдался полиции

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Тело Романа было найдено в кухне. | ФОТО: Marianne Loorents

Убивший мужчину на улице Астангу в Кунда 53-летний Юрий, по словам его матери, после совершения преступления сам позвонил в полицию.

По словам матери, от рук ее сына погиб 37-летний Роман, который когда-то работал с Юрием, а также сидел в тюрьме. В последнее время Юрий трудился в Финляндии, передает Järva Teataja.

Когда мужчина бывал на родине, Роман часто приходил к нему в гости и просил денег взаймы. Часто он был пьян. Юрий и его мать не хотели иметь ничего общего с Романом, но тот постоянно донимал их.

Вероятно, убийство произошло в результате ссоры около двух часов ночи.

«Это было так ужасно, мы с мужем не могли спать всю ночь», - сказала мать Юрия и добавила, что его детей отправили в Таллинн, где проживает мать его супруги.

Напомним, что вчера, 3 января, в частном доме, расположенном на улице Астангу в городе Кунда, был найден труп 37-летнего мужчины с признаками насилия, сообщает Идаская префектура. Полиция задержала в качестве подозреваемого 53-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного расследования.

Дом в Кунда, в котором произошло убийство. | ФОТО: Marianne Loorents
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