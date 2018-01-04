Картина дня: очередное отравление угарным газом в Таллинне, борьба с зарплатами в конвертах и ураган в Европе

Получающим зарплаты в конвертах больше не удастся выйти сухими из воды

У Налогово-таможенного департамента возникла идея в будущем наказывать не только работодателя, но и работника, который соглашается на зарплату в конверте. Читать далее...

Второй случай за неделю: в Таллинне подросток отравился угарным газом

Вчера, 3 января, в 21.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Ангерья в Таллинне 15-летнему молодому человек стало плохо и он упал в ванной комнате. Читать далее...

Фото: обвиняемый в жестоком убийстве 19-летний молодой человек признал свою вину

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал обвиняемый в убийстве 19-летний Кирилл Копейнин. Читать далее...

Кого на самом деле показывали русскому избирателю?

Передачи, заказанные на деньги таллиннского налогоплательщика на ПБК, не оставили у русского избирателя на осенних выборах сомнений: голосовать нужно за крупного центристского деятеля Михаила Кылварта и его родную партию. Читать далее...

В Европе бушует ураган: ожидаются порывы ветра до 200 км/ч

В результате урагана "Элеонор", 3 января прошедшего по Северной Европе, погибли уже три человека. Еще 15 человек пострадали, четверо из них - серьезно. Читать далее...

Когда из оборота банков Эстонии полностью исчезнут карточки с паролями?

Swedbank и SEB в этом году еще не откажутся от карточек с паролями, продолжит действовать и 200-евровый дневной лимит. А Danske Bank прекратит полностью использовать карточки с паролями уже в марте. Читать далее...

Женщина-веган из Тарту посадила собаку на овощную диету

В социальных сетях бурно обсуждается пост женщины, которая недавно стала веганом. Она признается, что теперь экспериментирует с веганскими диетами на своей чистокровной немецкой овчарке. И искренне удивляется, почему собака не может привыкнуть к подобному питанию. Читать далее...

Обстрел российской базы в Сирии

Двое военных погибли при минометном обстреле российской базы Хмеймим в Сирии 31 декабря, однако данные СМИ об уничтожении семи самолетов ВКС РФ не соответствуют действительности, сообщает Минобороны РФ. Читать далее...