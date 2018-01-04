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Глава МИД Эстонии: сотрудничество с прокремлевскими СМИ было бы поражением

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ФОТО: Xinhua / Scanpix

По мнению главы МИДа Свена Миксера, было бы поражением думать, что госучреждения Эстонии могут связаться с русскоязычным населением только посредством прокремлевских медиаканалов.

По словам Миксера, то обстоятельство, что Эстония ведет информационную войну с крупным восточным соседом, проистекает не из принятых резолюций, а из реальных действий, которые ведет Россия. По словам министра, значительная часть российских СМИ непосредственно или косвенно находится под контролем Кремля и транслирует государственный месседж, участвуя в борьбе за информационное пространство со всем западным миром.

«Эстонское государство поставило перед собой стратегическую цель: привлечь внимание тех людей, которые в большей степени привыкли к информационному пространству, находящемуся под российским влиянием. Мы вложили значительные средства для того, чтобы создать альтернативу инфоканалам, исходящим из России. Используя денежные ресурсы для общения с русскоязычным населением через эти не слишком дружественные СМИ, мы неразумно сдадимся и лишим смысла те усилия, которые прилагаем», - сказал Миксер на пресс-конференции правительства в четверг.

«Программу, которая предлагается по многим таким каналом, крайне популярным, можно описать как коктейль из развлекательного контента и информации, в том числе - пропаганды, и когда мы приобретает время для трансляции среди таких программ информации, которую эстонское государство хочет донести до своих русскоязычных жителей, получается, что мы призываем людей к просмотру и остальной, скрыто и открыто враждебной к нам информации», - добавил Миксер.

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