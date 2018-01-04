Латвия выдворяет российскую журналистку вслед за ее супругом

Ольга Курлаева работает корреспондентом на телеканале "Россия 24". Ей дали сутки, чтобы уехать из Латвии, сообщается 4 января на сайте. Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии, передает Newsru.com.

Журналистка в эфире "России 24" рассказала, что утром к ней в отель пришли те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем. "Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила Ольга Курлаева.

В Риге 2 января задержали, а затем обязали улететь в Россию за свой счет журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева. Как сообщалось, власти страны заявили, что с 2015 года ему пожизненно запрещено въезжать в Латвию.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис 3 января разъяснил, что пожизненного запрета на въезд в Латвию для Курлаева нет: к нему применен запрет на въезд в страну на неопределенный срок. Это означает, что каждые три года запрет пересматривается на основании заключения учреждения, согласно которому министр внутренних дел включил человека в черный список.

По мнению самого журналиста, его могли задержать из-за спродюсированного им документального фильма о Латвии.