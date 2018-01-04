Тяжелая авария у соседей: легковушка во время обгона столкнулась с грузовиком, погибла женщина (фото)

Женщина 1985 года рождения, совершая обгон, выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем Man, сообщает портал Rus.TVNET.

В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля - женщина 1947 года рождения. Еще один пассажир, 1996 года рождения, был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело.