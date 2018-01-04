Рост акциза пока не сказывается на ценах на топливо, но радоваться не стоит

"Как и во всей розничной торговле, топливо в предпраздничные дни очень активно покупается и в условиях жесткой конкуренции предлагаются различные скидки. Произошедшее в среду изменение цен было вызвано окончанием периода скидок на рынке", - сказал руководитель по коммуникациям компании Neste Ристо Сюллусте.

Он подтвердил, что рост акциза на бензин еще не повлиял на цены на автозаправочных станциях, поскольку пока еще имеются запасы с более низкой ставкой акциза.

"Учитывая тот факт, что цены на мировом рынке остаются на их нынешнем уровне, а топливо с более низкой ставкой акциза на бензозаправочных станциях заканчивается, цены на бензин на следующей неделе могут повыситься более, чем на 1,3 евро", - считает Сюллусте.