Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рост акциза пока не сказывается на ценах на топливо, но радоваться не стоит

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Топливо. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Несмотря на то, что в среду, 3 января, крупные продавцы подняли цены на топливо на три цента, это было связано не с акцизами, а с окончанием действия праздничных льготных цен, сообщает портал Rus.err.ee.

"Как и во всей розничной торговле, топливо в предпраздничные дни очень активно покупается и в условиях жесткой конкуренции предлагаются различные скидки. Произошедшее в среду изменение цен было вызвано окончанием периода скидок на рынке", - сказал руководитель по коммуникациям компании Neste Ристо Сюллусте.

Он подтвердил, что рост акциза на бензин еще не повлиял на цены на автозаправочных станциях, поскольку пока еще имеются запасы с более низкой ставкой акциза.

"Учитывая тот факт, что цены на мировом рынке остаются на их нынешнем уровне, а топливо с более низкой ставкой акциза на бензозаправочных станциях заканчивается, цены на бензин на следующей неделе могут повыситься более, чем на 1,3 евро", - считает Сюллусте.

Наверх