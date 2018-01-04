Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Бизнес Олега Гросса процветает

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Олег Гросс. | ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

«В Вильянди у нас дела обстоят невероятно хорошо. Такой большой успех стал даже неожиданным», - отмечал в октябре на открытии магазина Mulgi Market владелец концерна OG Elektra Олег Гросс.

«Во всех наших магазинах именно в этом самый лучший оборот. Я не говорю об абсолютных цифрах, так как магазин маленький, всего 800 квадратных метров, но производительность на метр квадратный очень хорошая», - отмечает Гросс сейчас, сообщает Sakala.

По его словам в декабре прошлого года магазин посетили 43 000 клиентов, т.е. около 1400 клиентов в день.

Бизнесмен отмечает, что ему удалось сохранить очень дружелюбные для покупателей цены. Особенное внимание уделяется фруктам и товарам своей марки. «Наша мясная продукция пользуется спросом. Люди хотят покупать местное мясо по льготной цене», - уверен он.

У концерна OG Elektra свои свинофермы, также в магазинах своя кулинария, выпечка и кондитерские изделия.

Наверх