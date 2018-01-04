Бизнес Олега Гросса процветает

«Во всех наших магазинах именно в этом самый лучший оборот. Я не говорю об абсолютных цифрах, так как магазин маленький, всего 800 квадратных метров, но производительность на метр квадратный очень хорошая», - отмечает Гросс сейчас, сообщает Sakala.

По его словам в декабре прошлого года магазин посетили 43 000 клиентов, т.е. около 1400 клиентов в день.

Бизнесмен отмечает, что ему удалось сохранить очень дружелюбные для покупателей цены. Особенное внимание уделяется фруктам и товарам своей марки. «Наша мясная продукция пользуется спросом. Люди хотят покупать местное мясо по льготной цене», - уверен он.

У концерна OG Elektra свои свинофермы, также в магазинах своя кулинария, выпечка и кондитерские изделия.