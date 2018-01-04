Видео читателя: сотрудник Департамента шоссейных дорог грубо нарушает ПДД

На кадрах с видеорегистратора видно, как служебный автомобиль Департамента шоссейных дорог уходит на поворот вправо буквально с центра дороги, предварительно не перестроившись в крайнюю правую полосу.

Опасность ситуации заключалась и в том, что после прохождения светофора следовавшие за служебной машиной водители были настроены на продолжение движения. К счастью, автор видео успел вовремя среагировать на резко затормозивший перед ним автомобиль.

Rus.Postimees обратился в Департамент шоссейных дорог с просьбой прокомментировать этот случай.

«Мы полностью согласны с тем, что поворот вправо со второй полосы не соответствует правилам. ПДД должны соблюдать все участники движения, в том числе, разумеется, и сотрудники Департамента шоссейных дорог. Но людям свойственно ошибаться, и это происшествие – напоминание всем: во время движения следует быть внимательным. Мы обсудим произошедшее с сотрудниками. Несомненно, это урок для всех работников Департамента шоссейных дорог», - отметила пресс-секретарь департамента Диана Лоренц.

Она уточнила, что сотрудник направлялся на служебной машине не в строительный магазин, как предположили некоторые из комментаторов, а в представительство Viking Motors, официально обслуживающее автомобиль. Департамент шоссейных дорог использует систему GPS-слежения, благодаря которой можно отследить маршруты принадлежащих департаменту автомобилей.