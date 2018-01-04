Пять вещей на вашей кухне, которые давно пора выбросить, а вы и не знали

На наших кухнях, к сожалению, приходят в негодность не только продукты. Портал Kodu с помощью веб-сайта purewow.com обнаружил пять предметов, у которых тоже есть свой срок реализации.
Деревянные ложки
Деревянные ложки живут не более пяти лет, так что вспомните, когда вам их подарили. Имеются в виду не сувенирные хохломские, а полезные: для меда, например.
Силиконовый шпатель
Меняйте силиконовые, пластиковые или резиновые шпатели для переворачивания котлет или оладьев не реже, чем раз в два года.
Ножи
Ножи служат тоже недолго. Как бы вы не ухаживали за основным кухонным орудием призводства, меняйте их раз в два года.
Тефлоновые сковородки
Продолжительность кухонной жизни тефлоновой сковороды - от двух до трех лет. Посмотрите на ее поверхность. Увидели царапины - выбрасывайте!
Пластмассовые разделочные доски
Такая доска служит в среднем три года. Держите под рукой несколько досок и на каждой режьте только один какой-то продукт: для сырого мяса, рыбы, колбасы и хлеба должны быть отдельные доски.