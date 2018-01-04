На посту советника Рейн Ланг будет получать 2700 евро

Вице-спикер Рийгикогу и глава Партии реформ Ханно Певкур сообщил, что Рейн Ланг, ставший его советником, займется на этом посту государственной реформой и государственным правом, передает ERR.
4 января 2018 г., 16:26
“Госреформа, государственное право. У нас на рассмотрении в Рийгикогу находятся порядок президентских выборов, поправки к Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу - это и будут его основные задачи”, - сказал Певкур.
Вчера Певкур заявил в разосланном пресс-релизе, что богатый опыт работы Ланга в парламенте, правительстве и партии поможет Партии реформ “прежде всего подготовиться в идеологическом плане, чтобы быть в полной боевой готовности к выборам в Рийгикогу 2019 года”.
По словам самого Ланга, его задача - “смотреть, чтобы из этого сложилась красивая и приличная программа партии”.
Зарплата Ланга на посту советника, по словам пресс-секретаря Рийгикогу Гуннара Пааля, составит 2700 евро.