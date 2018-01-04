Авторынок Эстонии процветает: какие марки автомобилей самые популярные?

В декабре 2017 года в Эстонии было продано 1 489 автомобилей, этот показатель на 14,9% выше, чем год назад. За прошедший год было продано более 25 000 автомобилей. Это меньше, чем в 2006 и 2007, но на 11,6% больше, чем в 2016.

В 2017 году были популярны маленькие машины среднего класса. На экспорт ушло 1139 автомобилей.

В 2017 году самой популярный маркой автомобиля стала Toyota, за ней следуют Škoda и Volkswagen. Также в десятку вошли Renault, Kia, Honda, Peugeot, Hyundai, Opel и Nissan.

Самая популярная модель прошедшего года — Škoda Octavia, количество проданных автомобилей этой модели — 1 329. На втором месте расположилась Avensis (893), на третьем — RAV4 (870). Volkswagen Passat, Renault Clio, Škoda Superb, Kia Sportage, Nissan Quasqai, Toyota Auris и Honda CR-V также пользовались популярностью.

По словам действующего руководителя AMTEL Арно Силлата, количество продаж в 2017 году росло более-менее согласно прогнозам.