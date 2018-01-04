Галерея: на опасную трубу в центре Таллинна, с которой летят куски, натянули сетку
4 января 2018 г., 16:40
В Таллинне на кирпичную трубу, расположенную рядом со зданием Котла культуры, натянули сетку, так как с трубы на землю летели обломки кирпичей, пишет Postimees.ee.
По мнению представителей Котла культуры, падение осколков и кирпичной крошки может быть обусловлено температурными перепадами. Для обеспечения безопасности людей около трубы установлены предупреждающие таблички, а со стороны моря до входа в трубу ведет специальный туннель.
Представители Котла культуры подчеркивали в декабре, что сама труба является прочной и куски кирпича могут падать только с ее внешней стороны. Установленные таблички предупреждают, что опасная зона располагается в радиусе 40 метров от трубы.