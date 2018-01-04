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Галерея: на опасную трубу в центре Таллинна, с которой летят куски, натянули сетку

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В Таллинне на кирпичную трубу, расположенную рядом со зданием Котла культуры, натянули сетку, так как с трубы на землю летели обломки кирпичей, пишет Postimees.ee.

По мнению представителей Котла культуры, падение осколков и кирпичной крошки может быть обусловлено температурными перепадами. Для обеспечения безопасности людей около трубы установлены предупреждающие таблички, а со стороны моря до входа в трубу ведет специальный туннель.

Представители Котла культуры подчеркивали в декабре, что сама труба является прочной и куски кирпича могут падать только с ее внешней стороны. Установленные таблички предупреждают, что опасная зона располагается в радиусе 40 метров от трубы.

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