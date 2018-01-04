Таллиннский административный суд не удовлетворил иск Центристской партии

Таллиннский административный суд в конце декабря рассмотрел жалобу Центристской партии, в которой партия ходатайствует об отмене предписания комиссии по надзору за финансированием партий. Суд принял решение не удовлетворять этот иск.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней в Таллиннском окружном суде.

В феврале прошлого года ERJK обязала Центристскую партию перечислить в госбюджет 110 100 евро, однако Центристская партия сочла предписание безосновательным.

В экономическом отчете за 2014 года Центристская партия указала по состоянию на 31 декабря кассовый остаток партийных средств на 174 427 евро. ERJK указала, что на конец 2013 года кассовый остаток партийных средств Центристской партии в наличных составил 59 340 евро. Это означает, что минимально доход в течение года был на сумму 115 087 евро, хотя если в течение года деньги из кассы перемещались, можно предположить, что доход в наличных был крупнее, отмечает ERJK.

Партия, получившая запрещенное пожертвование, должна вернуть его пожертвовавшему. Если личность того, кто пожертвовал деньги, установить не удается, то средства нужно перечислить государству.

В 2007-2015 годах генеральным секретарем Центристской партии был Прийт Тообал.