Подростки упражняются в меткости, обстреливая машины камнями

Жительница деревни Таммисте Кадри Колло рассказала Pärnu Postimees, что и она в среду стала жертвой хулиганов, когда отвозила ребенка на тренировку.

«Около пяти вечера я ехала по улице Суур-Кааре в сторону магазина Таммисте, когда услышала стук по лобовому стеклу», - рассказала Колло. Сначала она даже не поняла, что случилось, но, когда позже увидела публикацию о подростках, забрасывающих машины камнями, связала ее с произошедшим.

В полицию она обращаться не стала, поскольку машина уже достаточно подержанная и Колло не заметила, чтобы на ней остались какие-то повреждения.

Люди пишут и о других аналогичных происшествиях. Так, в Пярну в районе улицы Оя группа девушек бросала камнями в лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Как и в других похожих случаях, как только машина остановилась, девушки убежали.

Пярнуский участковый Райн Рейнсон сообщил, что заявлений от водителей пока не поступало. По его словам, важно, чтобы такие случаи, когда подростки подвергают опасности как самих себя, так и окружающих, не остались без внимания. «Нужно не просто опубликовать пост в социальных сетях, но сообщить об этом в полицию», - сказал он.

«Если нам будет оперативно поступать информация об инцидентах, связанных с порчей имущества и нарушением общественного порядка, то мы сможем быстро отреагировать, выяснить корни проблемы и найти решение», - сказал Рейнсон.