Скандальный бывший игрок силламяэского "Калева" завершил карьеру

"Все когда-то кончается. Решение мое окончательное" - сказал Вунк.

За свою карьеру игрок 67 раз выступал в сборной Эстонии и забил один гол. Помимо "Калева" Вунк играл в пярнусском "Вапрусе", "Нымме Калью", таллинской "Флоре", греческом клубе "Панахаики", кипрской "Неа Саламине" и шведской "Сюрианске".

Также Вунк должен был стать первым эстонцем в чемпионате Индонезии, но, к несчастью для игрока чемпионат Индонезии после приезда игрока был отменен из-за коррупционного скандала.

Вунк несколько раз попадал в интересные истории в чемпионате страны: в 2013 году после игры с "Калью", игравший за Силламяэ Вунк был настолько расстроен решением Кристо Тохвера назначить пенальти в ворота его команды, что в интервью после матча посетовал: "Что поделаешь, если эстонские судьи такое дерьмо".

В этом сезоне Вунк в матче против "Пайде" пообещал судье Сийму Ринкену неприятности, если тот решит посетить летнюю столицу Эстонии: "Приедешь в Пярну - станешь трупом" - и отправился на пятиматчевую дисквалификацию.