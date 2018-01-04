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Даля Грибаускайте раскритиковала предложение премьера Литвы о восстановлении контактов с Россией

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Далия Грибаускайте. | ФОТО: Julius Kalinskas

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет безответственным высказывание премьер-министра страны Саулюса Сквярнялиса о возможности возобновить работу литовско-российской комиссии по межправительственному сотрудничеству.

"Важнейшие стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли решаются с привлечением ведомств ЕС. По этой причине сейчас нецелесообразно оживлять деятельность двухсторонней комиссии, а с точки зрения национальной безопасности безответственно", - заявила Грибаускайте, которую цитирует ее пресс-служба.

По словам президента, двухсторонние политические контакты на высшем уровне могут происходить со странами, демонстрирующими дружественные отношения.

"Между тем, Россия нарушает нормы международного права, осуществляет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей. Было бы наивным представлять, что с этой страной возможны экономические отношения, отделенные от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и прочие инструменты в качестве мер политического давления и оказания влияния на другие страны. Наш прежний опыт это лишь подтверждает", - заявила президент.

Ранее Сквярнялис заявил, что не собиравшаяся на заседания шесть лет литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

В последний раз заседание комиссии под руководством министров состоялось в Литве в октябре 2011 года. По словам дипломатов, еще одно обсуждение возобновления работы комиссии состоялось в 2013 году, однако тогда было решено, что позиция России по неблагоприятной для концерна "Газпром" реформе газового рынка и проверке поездов является неприемлемой, и комиссия не собралась на заседание.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после замечаний премьера повторил позицию, что "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне".

"Межправительственную комиссию возглавляют министры - министр иностранных дел с литовской стороны, министр транспорта с российской стороны. Последнее заседание состоялось 3-4 октября 2011 года, после этого российская сторона откладывала встречи, и следующего заседания не было", - сказал агентству BNS Линкявичюс.

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