В Латвии сотрудников КГБ не будут считать ветеранами Второй мировой

Исключение составят лишь сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ. Участниками Второй мировой не будут признаны также члены Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности "третьего рейха", а также лица, осужденные за преступления против человечества, передает DW.

Участникам войны дадут нагрудные знаки и, возможно, пособия

Кроме того, закон распространяется только на граждан Латвии, являвшимися таковыми на 17 июня 1940 года - дня, когда в страну вошла Красная армия и состоялось присоединение Латвии к СССР, - и постоянных жителей республики, легально въехавших в нее до этой даты.

Последние положения вызвали критику партии "Согласие", которая составляет крупнейшую оппозиционную фракцию в сейме. "Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта", - заявил председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. Он отметил также, что закон ослабляет статус латвийский неграждан и исключает наибольшую часть ветеранов Красной армии.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак. Самоуправления смогут выделять им пособия и льготы.