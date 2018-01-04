Прогноз погоды на ближайшие дни: нас ждут дожди и мокрый снег

В ночь на субботу ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дождь и мокрый снег, вечером снег. Ветер западный, 4-10 м/сек, на северном побережье порывы ветра будут достигать 15 м/сек. Температура воздуха от нуля до 2 градусов тепла, вечером температура понизится.

В ночь на воскресенье синоптики предсказывают облачную погоду с прояснениями, во многих регионах снег. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на островах и побережье 17 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, в регионах легкий снег. Ветер западный и юго-западный, 5-12, на островах и побережье 15-18 м/сек, вечером на островах сменит направление на юго-западное. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах снег, на побережье мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек, на побережье порывы ветра будут достигать 15 м/сек. Температура воздуха от нуля до -5, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем с прояснениями погода, снег в регионах, на побережье мокрый снег, к вечеру облачность уменьшится, а осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 5-11 м/сек, на побережье 15-17 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.