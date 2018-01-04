Tele2 прекратил взимать с клиентов необоснованную оплату

В связи с поступившей жалобой Департамент защиты прав потребителей выяснил, что компания Tele2 предоставляла имеющим задолженность клиентам возможность заключить соглашение о платежном графике, однако ограничивала доступ к услугам, требуя в то же время внесения полной месячной оплаты. По мнению департамента, подобные условия наносят потребителям необоснованный ущерб, поэтому департамент возбудит делопроизводство, по результатам которого оператор Tele2 изменил процедуру платежного графика.

Оператор Tele2 подтвердил департаменту, что в дальнейшем при заключении платежного графика не будет взимать с потребителей необоснованную оплату и не будет ограничивать доступ клиента к договорным услугам, если клиент этого пожелает.

Продавец не обязан разрешать оплачивать долг в рассрочку, однако при составлении платежного графика закон требует соблюдать установленные требования, а условия договоренности не могут наносить потребителям необоснованного ущерба.