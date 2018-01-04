СМИ: опубликованы фото последствий атаки на российскую авиабазу в Сирии

Снимки повреждённой российской авиатехники на своей странице во «В контакте» опубликовал военный журналист Роман Сапоньков, сообщает портал Эхо Москвы, Дождь, Lenta.ru и ряд других российских СМИ.

«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи к фотографиям. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

Судя по фотографиям, у одного из бомбардировщиков пробит топливный бак и разорвано хвостовое оперение. Всего же по данным журналиста, повреждено 9 самолетов и один вертолет. Три единицы техники уже удалось вернуть в строй.

То, что истребители, бомбардировщики, а также транспортная авиация были повреждены в результате минометного обстрела базы Хмеймим, в российском военном ведомстве ранее категорически опровергли. При этом Минобороны признало, что атака боевиков все же была, она случилась предновогодним вечером 31 декабря и была внезапной.

Погибли двое военнослужащих. После инцидента командование распорядилось усилить охрану российской базы, а также прилегающей к ней территории.