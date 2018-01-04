Видео: самолеты с трудом садятся во время урагана
4 января 2018 г., 19:44
Ураган «Элеонор», обрушившийся на Францию и Великобританию, привел к первым жертвам. Один человек погиб на горнолыжном курорте в департаменте Верхняя Савойя. На него упало дерево.
Спасатели прибыли быстро, но полученная молодым человеком травма головы оказалась несовместима с жизнью. После случившегося в регионе было закрыто большинство трасс, сообщает Euronews.
Около 30 человек были вынуждены обратиться к врачам с травмами, полученными из-за урагана. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Смотрите, как самолеты вчера утром из-за урагана с трудом совершали посадку в аэропорту Лидса.