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Видео: самолеты с трудом садятся во время урагана

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ФОТО: скриншот

Ураган «Элеонор», обрушившийся на Францию и Великобританию, привел к первым жертвам. Один человек погиб на горнолыжном курорте в департаменте Верхняя Савойя. На него упало дерево.

Спасатели прибыли быстро, но полученная молодым человеком травма головы оказалась несовместима с жизнью. После случившегося в регионе было закрыто большинство трасс, сообщает Euronews.

Около 30 человек были вынуждены обратиться к врачам с травмами, полученными из-за урагана. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите, как самолеты вчера утром из-за урагана с трудом совершали посадку в аэропорту Лидса.

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