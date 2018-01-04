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Эстонка в Финляндии: зарплата больше 2000 евро, жилье – бесплатно

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ФОТО: скриншот

Корреспонденты передачи Reporter телеканала Kanal 2 съездили в гости к уроженке Эстонии Марике Канна, которая десять лет назад переехала жить в Лапландию.

Женщина работает хозяйкой на местной ферме, в ее обязанности входит ухаживать за стадом из около 60 коров – кормить, поить и доить. Большая часть процесса автоматизирована.

За свою работу Марика получает более 2000 евро в месяц. "Я получают 13 евро в час. Плюс проживание бесплатное за то, что я готовлю владельцам фермы еду", - отмечает она, добавляя, что не лучше не думать о том, сколько бы она получала за такую работу в Эстонии.

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