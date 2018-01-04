На рынке таксоизвоза в Нарве идет война
4 января 2018 г., 20:36
Работники нарвской таксофирмы, которая борется за более низкую цену, уходят к конкурентам, рассказывается в сюжете "Актуальной камеры" о войне на рынке таксоизвоза в приграничном городе.
Некоторые нарвские таксофирмы решили поднять с нового года цену поездки с 2-х до 3-х евро, то есть на 50 процентов, сообщает портал Rus.err.ee.
Попытка поднять цены происходит уже не в первый раз, но всегда стоимость проезда скатывалась обратно на два евро, однако в этот раз все идет к тому, что новая цена проезда в 3 евро останется.
Фирма, не желающая поднимать цены, считает, что низкая стоимость услуг даст конкурентное преимущество, но работники фирмы с этим не согласны