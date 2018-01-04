На рынке таксоизвоза в Нарве идет война

Некоторые нарвские таксофирмы решили поднять с нового года цену поездки с 2-х до 3-х евро, то есть на 50 процентов, сообщает портал Rus.err.ee.

Попытка поднять цены происходит уже не в первый раз, но всегда стоимость проезда скатывалась обратно на два евро, однако в этот раз все идет к тому, что новая цена проезда в 3 евро останется.

Фирма, не желающая поднимать цены, считает, что низкая стоимость услуг даст конкурентное преимущество, но работники фирмы с этим не согласны