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На рынке таксоизвоза в Нарве идет война

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Стоянка такси. | ФОТО: Sille Annuk

Работники нарвской таксофирмы, которая борется за более низкую цену, уходят к конкурентам, рассказывается в сюжете "Актуальной камеры" о войне на рынке таксоизвоза в приграничном городе.

Некоторые нарвские таксофирмы решили поднять с нового года цену поездки с 2-х до 3-х евро, то есть на 50 процентов, сообщает портал Rus.err.ee.

Попытка поднять цены происходит уже не в первый раз, но всегда стоимость проезда скатывалась обратно на два евро, однако в этот раз все идет к тому, что новая цена проезда в 3 евро останется.

Фирма, не желающая поднимать цены, считает, что низкая стоимость услуг даст конкурентное преимущество, но работники фирмы с этим не согласны

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