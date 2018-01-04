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Херкель: центристы украли с помощью денег налогоплательщиков через ПБК голоса избирателей

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Андрес Херкель. | ФОТО: Erik Prozes

По словам члена фракции Свободной партии Андреса Херкеля, недавний анализ содержания передач телеканала ПБК показывает, что голоса избирателей, благодаря которым центристы пришли на прошлых местных выборах к власти в Таллинне, были украдены с помощью денег налогоплательщиков, пишет Postimees.ee.

«Во время Сависаара такое же происходило с общественными деньгами в открытую – все таллиннцы могли это видеть на плакатах и в различные видео. В данном случае это делается еще в более безумном виде, так как происходит через телеканал, который распространяет в отношении Эстонии враждебную пропаганду», - отмечает Херкель.

Он отметил, что на все вопросы, связанные с Михаилом Кылвартом и возможной коррупцией, премьер-министр Юри Ратас отвечал, что в политике важнее всего голоса и их количество внушительное.

«Сейчас анализ Олега Самороднего говорит нам, что эти голоса были украдены. А что еще более безумно – украдены с помощью общественных денег. И это очень важная вещь – с помощью общественных денег и через промосковский телеканал», - отметил Херкель.

«Если мы следим за маленькими уездными газетами и тем, как в них перед выборами представляют в позитивном ключе того или иного старейшину, то несомненно, что и это коррупция. Но теперь дело Кылварта создает очень критический масштабный эффект», - отметил Херкель.

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