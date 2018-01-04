Члены Рийгикогу раскритиковали назначение Ланга советником Певкура
4 января 2018 г., 21:26
Назначение опытного реформиста Рейна Ланга советником вице-спикера парламента и лидера Партии реформ Ханно Певкура вызвало недовольство некоторых политиков Рийгикогу, сообщает Rus.err.ee.
Лидер Свободной партии, депутат парламента, Артур Тальвик заявил у себя в Фейсбуке: "вице-спикер Рийгикогу должен заниматься делами Рийгикогу, а его советник его в этом консультировать".
"Мы подадим опять заявление в правление Рийгикогу и скажем, что такие вещи неприемлемы. Рийгикогу должен заниматься государственными делами, а не делами Партии реформ", - сказал председатель Свободной партии Артур Тальвик.