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Члены Рийгикогу раскритиковали назначение Ланга советником Певкура

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Рейн Ланг | ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Назначение опытного реформиста Рейна Ланга советником вице-спикера парламента и лидера Партии реформ Ханно Певкура вызвало недовольство некоторых политиков Рийгикогу, сообщает Rus.err.ee.

Лидер Свободной партии, депутат парламента, Артур Тальвик заявил у себя в Фейсбуке: "вице-спикер Рийгикогу должен заниматься делами Рийгикогу, а его советник его в этом консультировать".

"Мы подадим опять заявление в правление Рийгикогу и скажем, что такие вещи неприемлемы. Рийгикогу должен заниматься государственными делами, а не делами Партии реформ", - сказал председатель Свободной партии Артур Тальвик.

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