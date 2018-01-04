Шеф, все пропало: матч звезд КХЛ никому не нужен

Финский специалист, наставник уфимского "Салавата Юлаева", Эркка Вестерлунд сославшись на семейные обстоятельства, отказался возглавить команды дивизиона Чернышева на шоу "Матч звезд КХЛ".



Ранее по семейным обстоятельствам отказался возглавить команду Западной конференции тренер СКА Олег Знарок, как и тренер "Ак Барса" Зинетула Билялетдинов, который сослался на состояние здоровья.

Первой потерей МВЗ стал белорусский специалист Андрей Скабелка. Причины неявки Скабелки, однако, для спортивного мира банальны - после серии поражений Скабелку уволили с поста главного тренера омского "Авангарда". Единственным из первоначальной четверки наставников главных тренеров команд звезд остался рулевой одного из базовых клубов сборной России, ЦСКА, Игорь Никитин.



Руководство КХЛ в срочном порядке нашло замену отказникам - их заменят тренер "Йокерита" Кари Ялонен и наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров. На роль помощников тренеров были призваны звезды хоккейных медиа: тележурналистки Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим.



Матч звезд КХЛ состоится в Астане.