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СМИ: в Чечне девочка погибла из-за стрельбы бывшего росгвардейца, праздновавшего Новый год

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Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В Грозном экс-сотрудник Росгвардии, решивший пострелять в новогоднюю ночь по случаю праздника, попал в окно многоэтажного дома и убил 15-летнюю девочку, сидевшую в это время на кухне, сообщает издание "Кавказ.Реалии".

Экс-росгвардеец, салютовавший в честь Нового года, был задержан и находится под следствием. Он отказывается признать, что именно его пуля убила девочку. По его словам, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии, сообщает портал Newsru.com.

Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне заявили, что стрелявший в декабре был уволен из правоохранительных органов. Похороны девочки, по данным издания, прошли в Гудермесском районе Чечни.

Портал отмечает, что официального подтверждения данной информации к настоящему моменту не поступало.

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