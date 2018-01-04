СМИ: в Чечне девочка погибла из-за стрельбы бывшего росгвардейца, праздновавшего Новый год

Экс-росгвардеец, салютовавший в честь Нового года, был задержан и находится под следствием. Он отказывается признать, что именно его пуля убила девочку. По его словам, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии, сообщает портал Newsru.com.

Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне заявили, что стрелявший в декабре был уволен из правоохранительных органов. Похороны девочки, по данным издания, прошли в Гудермесском районе Чечни.

Портал отмечает, что официального подтверждения данной информации к настоящему моменту не поступало.