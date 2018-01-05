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Фото: очарование и колорит коммунальных квартир России

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ФОТО: Скриншот с сайта Fishki.net

Советские коммуналки до сих пор существуют на всей территории РФ, однако большое их скопление приходится все-таки на Москву и Питер. В материале Fishki.net собраны реальные снимки современных квартир, где сегодня живут люди.

Нет, это не музейные экспозиции, не заброшенные квартиры, это реальные комнаты, в которых сегодня живут люди. Для кого-то эти условия покажутся ужасными, однако многим комнаты достались в наследство, у других нет возможности жить в лучших условиях.

Фотографии вызовут противоречивые чувства, но для кого-то эти комнаты - настоящий дом, где их любят и ждут.

Стоимость аренды комнаты в коммунальной квартире от расположения, ее состояние практически не учитывается, потому что в крупных городах близость к метро - основное мерило. Преимущественно все квартиры в историческом центре Питера или Москвы - коммуналки. Цена на комнату начинается от 10 тысяч рублей.

Всего, по данным на 1 января 2017 года, в Петербурге 78 534 коммунальные квартиры, в которых проживает порядка 250 тысяч семей.

Фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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