Фото: очарование и колорит коммунальных квартир России

Нет, это не музейные экспозиции, не заброшенные квартиры, это реальные комнаты, в которых сегодня живут люди. Для кого-то эти условия покажутся ужасными, однако многим комнаты достались в наследство, у других нет возможности жить в лучших условиях.

Фотографии вызовут противоречивые чувства, но для кого-то эти комнаты - настоящий дом, где их любят и ждут.

Стоимость аренды комнаты в коммунальной квартире от расположения, ее состояние практически не учитывается, потому что в крупных городах близость к метро - основное мерило. Преимущественно все квартиры в историческом центре Питера или Москвы - коммуналки. Цена на комнату начинается от 10 тысяч рублей.

Всего, по данным на 1 января 2017 года, в Петербурге 78 534 коммунальные квартиры, в которых проживает порядка 250 тысяч семей.

Фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.