Как не надо оформлять маленькую квартиру: еще восемь советов

1. Забудьте про открытые стеллажи

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

С одной стороны, стеллажи добавляют объем в пространство. Но чаще всего они заставлены разномастными мелочами, что создает ощущение беспорядка.Та же ситуация с открытыми полками и системами хранения, если они не собраны в интересную композицию.

2. Пестрый пол – неудачное решение

Этот прием смотрится уместно и работает на расширение пространства только в том случае, если все остальные предметы выдержаны в одной цветовой гамме. Если это не про вашу комнату, выберите однотонное покрытие.

3. Грамотно подбирайте предметы искусства

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Важно, чтобы картины, постеры и другой декор подходили интерьеру и по стилю, и по масштабам. Оставьте крупные, яркие, бросающиеся в глаза предметы для более просторных помещений, а для маленькой квартиры купите ненавязчивые, визуально легкие аксессуары.

4. Скажите «нет» полумерам

Подбирая шкафы и кухонный гарнитур, не мельчите – пусть они будут во всю высоту помещения, а еще лучше – встроенными. А мебель средней высоты может сделать визуально меньше и без того небольшое пространство.

5. Толстые ковры с ярким узором – табу

Такой текстиль очень утяжеляет интерьер – это явно не тот эффект, которого мы хотим добиться в маленькой комнате.

6. Холодильник не место для магнитов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Все мы привозим сувениры из путешествий, но увы, на дверце холодильника эта коллекция часто смотрится неэстетично. Классное решение – магнитная доска.

7. Организуйте место для хранения

Решите, где будут храниться пылесос, швабры, ведра и прочий инвентарь для уборки. Для этого подойдет самая маленькая кладовая площадью 1 кв.м.

8. Лепнина и молдинги – только дозированно

Самый оптимальный вариант при низких потолках – высокий плинтус и карниз. Желательно покрасить их в цвет стен, а карниз пусть будет вогнутым, переходящим на потолок. Если вы используете молдинги, важно, чтобы они были в тон стены и ритмично чередовались.

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